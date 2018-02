Carlitos Nair Menem tras recuperar la libertad: "Aprendí que no quiero volver nunca más a la cárcel"

El hijo del ex mandatario se encontraba con prisión domiciliaria en un country de Pilar, donde cumplía una condena por dos causas unificadas.

El hijo del ex presidente estaba detenido desde el 2 de junio de 2015, acusado de los delitos de "portación ilegí­tima de arma de guerra sin la debida autorización en concurso real con encubrimiento simple".





El hecho imputado a Menem se registró el 2 de junio a las 6.30, cuando una mujer llamó al número de emergencias 911 para denunciar que dos personas que se movilizaban en una moto le habían baleado el frente de su casa.

La denunciante era la esposa de Sebastián Fransolini (23), un joven que habí­a sido detenido poco antes luego de ser acusado de haber matado a puñaladas a Maximiliano Orti­z (17) porque presuntamente le habí­a robado un equipo de música.





Ayer por la noche visitó el ciclo "Intratables" que conduce Santiago del Moro por la pantalla de América y contó cómo fue su vida en prisión.

"Viví momentos de soledad, de pensar mucho, de angustia, pero siempre tratando de pensar positivamente. Aprendí que no quiero volver nunca más. El primer año que tuve estuve en una celda solo, no podía tener ni radio, ni tele, nada. Nada que tenga que ver con la electricidad. En la segunda cárcel, a la que me trasladaron, estuve con 7 personas más", contó Nair en charla con Del Moro.





"No siento que me haya perjudicado en nada ser el hijo de Carlos Menem. Lo siento y lo llevo con mucho orgullo. A mi papá le tocó llevar adelante un país durante 10 años y 6 meses. No es fácil. Ahora son temas legales que le toca enfrentar a él. Por eso te digo que yo a mi papá lo miro con orgullo porque salir de dónde salió es un ejemplo de vida para mí. Fue gobernador y llegó a ser presidente", añadió sobre su papá y sobre el vínculo con él.





Asimismo, Carlitos habló de sus adicciones: "La morfina la dejó por completo cuando estuve internado. Y el resto de mis adicciones, en la cárcel y con tratamientos las fui dejando. Es una lucha que se lleva día a día".

