Carlitos BalÃ¡ transmitiÃ³ en vivo por Facebook por sus 93 aÃ±os: "Â¡Estoy viviendo de ese cariÃ±o!"

Carlos Salim Balaá, conocido popularmente como Carlitos Balá, cumplió el 13 agosto 93 años y transmitió en vivo por Facebook para agradecer las muestras de cariño recibidas. El genial humorista marcó a generaciones de grandes y chicos con su estilo único.

"Les agradezco por el cariño que me brindan desde hace tantos años. Yo estoy viviendo de ese cariño, sinceramente. Lo que hago yo, lo hago desde que nací, cuando nací hice reír a la partera, así dicen", arrancó diciendo el actor desde el living de su casa.

Balá reveló, además, cuál es su secreto para llegar a sus 93 con vitalidad: "Descanso bien. Duermo la siesta. Vivo tranquilo. No me apuro para nada. Antes me apuraba para todo, ahora ya no. Estoy calmo. Así se vive más".

Y luego contó que su gran referente es Charles Chaplin: "Es mi maestro. No abandonaba nada. Todo lo sabía. Si el decorado no le gustaba lo hacía sacar y lo armaba otra vez. Era un perfeccionista. Yo trato de ser un perfeccionista, pero no lo soy".