Carlín Calvo sobre el primer ACV que sufrió: "Era hipertenso y no me cuidaba"

Carlín Calvo falleció este viernes a los 67 años, noticia que conmovió a todo el espectáculo local.

En el 2000, el actor visitó a Susana Giménez en su programa y contó detalles sobre el primer ACV que sufrió en marzo de 1999.

"De verdad, yo era boleta. Fue tan inesperado. No me quiero emocionar, quiero contarlo bien. A mí me pasó una cosa tan fuerte que si yo no hubiera tenido esa contención afectiva, no la contas", indicaba el querido Carlín.

Y recordó sobre ese primer episodio de salud: "Estaba discutiendo por teléfono por trabajo y soy hipertenso. Tenía presión alta todo el tiempo. No me cuidaba. Estaba hablando por teléfono y sentí que se me patinaba la lengua".

"Subí la escalera, me choqué con dos escalones, me senté y no me podía levantar. Cuando no podía mover el brazo y las piernas me empecé a asustar. La semana anterior había tenido un accidente y tuve dos coágulos de sangre. Yo no me di cuenta", indicó Calvo.

Y explicó: "Yo en ese momento cuidando la imagen, uno no sabe lo que hace. Cuando me llevan, me internan. Nadie me enseñó a vivir con éxito y es jodido".

