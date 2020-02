Carla Quevedo vuelve a la Argentina luego de 10 años viviendo en el exterior

La actriz que interpretó a Alicia Muñiz en la serie “Monzón” se muda a Buenos Aires, luego de haber dejado el país por motivos personales.

Durante una década estuvo asentada en Nueva York, años que llenaron su vida de anécdotas increíbles.

“Lo más difícil de estos 10 años fue aprender a pedir ayuda”, confiesa en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

En septiembre del año pasado, Carla le contaba a Moria Casán en "Incorrectas", por América, que se había separado de su novio Pedro Rosemblat, actor que se hizo muy conocido gracias a su personaje de El cadete y que fue tiempo atrás todo un tuitstar gracias a su alias Pibe Trosko.

"Estoy sola con mi perro y me la paso haciendo castings y escribiendo... Con Pedro nos separamos con mucho amor y seguimos teniendo un vínculo. Pero a veces el amor no alcanza y en este momento elijo probar suerte en Los Ángeles, donde viví algunos años. Y Pedro tiene sus proyectos acá. El amor a la distancia no sirve. Es verdad que al principio es un fuego, pero después no se sostiene", dijo en ese momento.

Después de dos años en pareja, Carla creyó que iban a poder sostener la relación y que el amor era más fuerte. Pasados unos meses se dio cuenta de que la distancia era mucho más pesada de lo que creía.

