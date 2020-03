Carla Peterson renovó su look y pidió no salir a la calle por el Coronavirus

"No salir, no no no. Pensar en los demás", expresó la actriz en las redes luego de mostrar su nueva imagen.

Carla Peterson renovó su look para un personaje que se viene en la versión mexicana de "100 días para enamorarse" y pidió no salir a la calle por el Coronavirus.

Desde Instagram, la actriz mostró cómo quedó su nueva figura mientras cumple con la cuarentena preventiva.

"Y yo espero así hasta que pase el temblor. Con el mejor equipo lookeador del mundo", explicó la rubia en una de las postales.

La mujer de Martín Lousteau se mostró con su pelo más corto y distinto peinado.

"Cambios, cortes, no besos ni abrazos no chiste. No salir corriendo a stockearme. No salir, no no no. Pensar en los demás", reflexionó sobre el virus que causa terror en el mundo.

Y adelantó: "Será que estoy tramando algo? Un personaje nuevo se prepara".