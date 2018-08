Carla Peterson: "Hasta que dejen de morir mujeres en la clandestinidad me vestiré de verde"

"100 días para enamorarse", la tira de Telefe que tiene como protagonistas a Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín. En la noche del martes, en un bar de Palermo, se llevó a cabo el festejo por el éxito dela tira deque tiene como protagonistas a





PrimiciasYa.com estuvo presente y pudo dialogar con todos sus protagonistas en exclusivo. En charla con este medio, Carla Peterson manifestó: "Estoy muy contenta por el éxito que está teniendo la tira y por todos los compañeros que tengo, es muy lindo todo lo que recibimos en la calle con respecto a la respuesta de la gente. No sentimos muy orgullosos por el programa que hacemos y agradecida por el espacio que nos da Telefe y Underground para contar una historia diferente a las que se cuentan en la tele, pero que son muy familiares para toda la gente porque son las cosas que suceden en estos tiempos modernos".





Al ser consultada sobre si se esperaba esta gran repercusión que está teniendo el programa, indicó: "No me imaginaba este éxito porque las cosas cambian de manera muy rápida, tener estos números de rating en un momento tan difícil es genial. Lo importante igual es la respuesta de la gente de la calle, salís a la calle y cambia mucho más allá de tener una audiencia estable".

Y luego contó: "Después de '100 días..' se vienen las vacaciones, sobre todo para pasar un tiempo con la familia que me estuvo haciendo el aguante para que yo pueda disfrutar y no tenga que estresarme por las cosas de todos los días".

Por otro lado, Peterson manifestó su decepción al no aprobarse en el Senado la ley de la legalización del aborto: "Hasta que dejen de morir mujeres en la clandestinidad me vestiré de verde. Se tiene que aprobar la ley. Me dolió mucho que no se haya aprobado, me dolió mucho ver la manera en la que algunos senadores se tomaron este problema tan grave que tiene el país de manera tan poco seria y de manera irresponsable".





