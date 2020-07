Carla Peterson, furiosa con la tapa de Caras: "¿Desde cuando dejamos que nos nombren por el talle que usamos?"

La revista Caras se vio envuelta en una gran polémica en las redes por el desafortunado título de la revista sobre una nota de la hija de 16 años de Máxima Zorreguieta.

El semanario muestra una foto de la reina de Holanda junto a su hija mayor, Amalia, en la que señalaron -con palabras en inglés- que la joven tiene unos talles de más.

La tapa despertó muchísimas críticas, enojos y polémica en las redes sociales. “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look 'Plus Size'”, dice el título de la nota, que en inglés quiere decir "talle grande".

La portada se viralizó y desde Twitter muchas personas y algunos famosos cuestionaron las palabras utilizadas.

En este marco, Liliana Castaño, directora de revista Caras, escribió esta tarde una editorial con el descargo correspondiente y aclaró el sentido de la nota publicada.

"Quisimos mostrar el gran momento de una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de 'mujer real', pero no pudimos evitar la polémica. Abolir la perfección que nos esclaviza. Rescatar una historia de superación. Ese, fue el objetivo de nuestra última tapa", indicó.

Héctor Maugeri, vicedirector de la publicación, también se refirió al respecto: "CARAS es una revista que siempre le dio “voz” a los que alguna vez la sociedad intento callar. Nosotros no somos calificadores. Somos comunicadores", manifestó.

En este marco, Carla Perterson cuestionó con dureza desde Instagram el término utilizado en la portada y su contenido: "Y porque me preguntan si es verdad esta tapa. Acá les dejo texto de @mujeresquenofuerontapa Porque esto también enferma . Para que las próximas generaciones sean libres y felices esto no puede seguir pasando".

Y agregó: “Luce con orgullo su look plus size”, “Víctima del bullying", "enfrenta las críticas con fortaleza…". Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de “mujer real”. ¿Qué es “un look Plus Size”? ¿El nuevo eufemismo para decir “gorda”? ¿Por qué se usa como una categoría estigmatizante? ¿Desde cuando dejamos que nos nombren por el talle que usamos?".

"¿No es bullying señalar en la tapa de una revista el cuerpo de una adolescente indicando que “se sale de la norma” porque es “plus size”? “Enfrenta las críticas con fortaleza” ¿Críticas por qué? ¿Por tener un cuerpo? ¿Por no ser una princesa delgada? ¿De qué se tiene que defender?", señaló Carla.

Y remarcó: "Estas tapas normalizan el juicio sobre el cuerpo de la adolescente y de todas las mujeres, es una crítica hacia esa persona por ser como es, y en ella a todas las que no seamos delgadas. ¿No son estas tapas y títulos los mecanismos que hace décadas habilitan el bullying y las críticas violentas hacia nuestros cuerpos, como si solo fuéramos el talle que ocupamos, o nuestra apariencia? ¿Qué es defender “su figura de “mujer real”?".

"¿Cual es el tabú? ¿Tener un cuerpo? ¿Existir de la manera que queramos? Hartas de tener que defendernos en lugar de simplemente existir, hartas de los juicios de estos medios que se arrogan el derecho de decir que cuerpos valen y cuales no. Mujeres reales somos todas, existimos, estamos vivas. Sufrimos desde niñas estos señalamientos que normalizan y habilitan el juicio, logrando q cualquiera se sienta con derecho a señalar alguna parte de nuestro cuerpo como errada, fallada, fea, y a partir de ahí todas sabemos lo que pasa", añadió.

"Es lo que hacen estos medios en esta publicación y en tantas otras con el cuerpo colectivo de las mujeres, si no encajamos en ese modelo que muestran en su tapa semana a semana, la mujercita joven, modosa, blanquita, delgada y sumisa, no merecemos ser vistas, debemos “defendernos de las críticas” Nos dejan en el lugar de objetos", finalizó la actriz.