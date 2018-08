Carla Peterson aclaró su polémico tuit sobre el aborto y mostró los fuertes insultos que recibió

Carla Peterson es una de las tantas actrices argentinas comprometidas con el proyecto del aborto seguro, legal y gratuito. es una de las tantas actrices argentinas comprometidas con el proyecto del aborto seguro, legal y gratuito.

"100 días para enamorarse" asiste a cada marcha que se realiza en apoyo al proyecto, además de hacer una activa defensa del mismo a través de las redes sociales. Con una militancia activa en el tema, la actriz deasiste a cada marcha que se realiza en apoyo al proyecto, además de hacer una activa defensa del mismo a través de las redes sociales.

Como es de esperarse, sus mensajes a través de redes sociales le valen tanto el apoyo de quienes piensan como ella, así como el repudio de quienes no. En Instagram la tildaron desde "asesina" y "horrible persona" hasta "genia" y "valiente mujer".

Embed Si Søs Pro Vida aborto clandestino, no me sigas en las redes. Evítame el trabajo de tener q bloquearte. Atentamente. — carla peterson (@carlapetersonA) 30 de julio de 2018







La realidad es que este lunes por la tarde, cansada de recibir insultos y malos tratos por parte de aquellos que se oponen a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, Peterson utilizó su cuenta de Twitter para realizar un expreso pedido. "Si Sos Pro Vida aborto clandestino, no me sigas en las redes. Evítame el trabajo de tener que bloquearte. Atentamente".





Obviamente el mensaje no pasó desapercibido por aquellos que siguen a la actriz en la red social del pajarito, por lo que de inmediato comenzaron a llegarle respuestas de todo tipo.

Embed Hubo suelta de trolls — carla peterson (@carlapetersonA) 30 de julio de 2018







"Culto a la tolerancia... como cuando viene con problemas el bebé le bloqueamos la posibilidad de vivir, un culto a la tolerancia y al amor lo tuyo", fue la primera respuesta que recibió y a la cual contestó: "Chau".





"Me das vergüenza como mujer. Eliminar al que piensa distinto, al que no te cae bien, al que cree en otra cosa... al niño por nacer. Súper democrático lo tuyo", dijo otro usuario. dijo otro usuario.





Al darse cuenta del revuelo que generó su pedido, la actriz escribió: "Hubo suelta de trolls". Sin embargo, el escándalo fue creciendo a tal punto que este tema fue noticia en varios medios. "Llego de trabajar y leo en diarios que hablan de mi intolerancia. Mi error tal vez, no decir si 'søs provida aborto clandestino y me seguís insultando, no me sigas, evítame el trabajo de bloquearte. Atentamente'", explicó Peterson.

Embed Llego de trabajar y leo en diarios q hablan de mi intolerancia. Mi error tal vez, no decir si Søs provida aborto clandestino y me seguís insultando , no me sigas, evítame el trabajo de bloquearte. Atentamente — carla peterson (@carlapetersonA) 31 de julio de 2018







Y cansada de los mensajes en su contra, Carla decidió exponer en su cuenta oficial capturas de los durísimos mensajes que recibió. "Al tun tun comparto algunos pro aborto clandestino que me refiero, son bastantes miles, ¡pero seremos dos millones en la calle o más! y eso no se puede ocultar. El sol con la mano. #SeráLey", señaló.