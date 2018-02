Tuvimos la oportunidad de hablar con ella sobre este viaje y todo lo que se viene para este 2018, en cuanto a su vida personal y profesional.

"Siempre que vamos ahí podemos reencontrarnos con la familia, no en un contexto de obligación, sino de amor, de diversión. Nos volvemos a elegir, nos redescubrimos. En vacaciones te separás o reafirmás el amor, que es lo que nos pasó a nosotros".

Y describió sobre su situación amorosa: "En 19 años pasa de todo en una pareja, momentos hermosos, horribles, tuvimos trabajos, nos contuvimos, nos odiamos y nos amamos. Allá confirmamos que nos volvemos a elegir una y mil veces. También me pasa con mis hijos: no solo tengo esta familia, sino que tengo esta familia. No podría elegir a otros hijos que no sean los que tengo. Soy afortunada de estar con ellos".

"Cuando un verano estuvo a punto de morirse Rober, fue un punto de inflexión. Muchas cosas que pensamos que eran problemas, no lo eran. Así es que sigue avanzando nuestra relación".

Qué le trae este nuevo año: "Para 2018 se vienen muchas cosas lindas. Soy optimista y hace 25 años trabajo de manera ininterrumpida. Me realizo con mi profesión, me dio grandes alegrías. Elegí ser madre y soy feliz siendo madre. Cada uno se realiza como se le canta, puede ser sin tener hijos y viajando por el mundo. Las mujeres estamos en un momento donde nos damos cuenta quiénes somos y el potencial que tenemos".

