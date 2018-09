Carla Czudnowsky: "El casamiento fue uno de los momentos más románticos de mi vida, no se planeó y fue increíble"

"Fue algo nuestro, íntimo, era como un chiste nuestro de hace mucho tiempo. A mí nunca me interesó casarme. Él me lo decía y yo le respondía: si me caso es borracha en Las Vegas, como en chiste. Y este año cuando mi marido cumplía 60 años, era nuestro aniversario e hicimos el viaje, dijimos por qué no nos casamos", comentó Carla en exclusiva.

"Yo ya sabía que me iba a tener que encargar de todo yo que soy la productora de la pareja y dejamos todo hecho, no era tan complicado. No habíamos tomado la magnitud que eso iba a tener para nuestras vidas. Después todo fue creciendo todo de una manera re inconsciente y de repente me estaba casando de verdad de blanco y con un velo en la cabeza. Un amigo que vivía ahí nos hizo las fotos y salió de testigo", explicó.

"El casamiento era algo que no tenía importancia en mi vida y que sucedió efectivamente y nos generó a los dos un nivel de emoción, amor, realización y felicidad que creo que fue uno de los momentos más románticos de mi vida. Un momento increíble y mágico porque realmente no lo planée que fuera así. Fue en junio esto", finalizó movilizada.





































