Carla Conte sacó del aire a Hanglin: "Es el resultado de querer hacer una televisión diferente"

"Lejos te fuiste en coche, auto que yo pagué, dejaste todo en desorden. ¿Razones?, el no poder o tal vez el no querer. Necesidad de escapar, antes de -tal vez- cobrar yo me quedé muy solo. Perdí mi quinta, mi asado y una pileta soñada. Todo te llevaste mala a compartir con otra alma". Pero eso no es todo porque en vertical se puede leer que dice "Ladrona" y "Put..." ., reza la letra de la canción.

Primiciasya.com se comunicó con Carla quien gentilmente contó sus sensaciones después del episodio: "No entendía lo que estaba pasando, si me estaba hablando a mí, le pregunto porque no podía creer que me esté hablando de esa manera, la verdad es que si bien yo sabía que íbamos a hablar de eso y sabía que a lo que yo quería hacer referencia porque conocía el tango que escribió y lo que quería decir de una mujer, en ningún momento fui irrespetuosa, ni le hablé mal, no lo traté mal, no era la idea, yo no estaba sacada ni mucho menos. La idea era que él hable y diga lo que quería decir. Pero bueno, me contestó así y me dejó como congelada, no lo podía creer".

Y agregó cómo fue la reacción de su compañero, Rodrigo Lussich y de su productor ejecutivo: "Reaccionamos medio en bloque, a la vez que yo le estoy diciendo ´¡chay, sos un violento!', Gustavo (Hoyle, productor del programa) que nos decía por la cucaracha ´¡Sáquenlo del aire, sáquenlo del aire!´. Rodrigo que ya lo sacaba. Fue todo como una reacción en bloque. La verdad es que a mí me pone orgullosa que se reacciones así en el programa donde yo trabajo frente a un maltrato, un hecho de violencia, me gusta, me parece que está bien, no hay lugar para el maltrato. Es algo que laburamos mucho desde siempre en Confrontados. A veces mejor, otras no tan bien. Por lo menos yo desde mi lugar lo intento hacer siempre. Hemos tenido discusiones con mis compañeros, es algo que para nosotros es una norma. O empezó a ser una norma. Se fue transformando en eso con el correr de los programas y el tiempo. También siendo conscientes de los tiempos que corren y haciéndonos cargo de nuestro lugar de comunicadores en la tele".

Por último, la animadora enfatizó sobre el resultado del proceso de trabajo para realizar una televisión distinta. "Para mí lo que pasó ayer fue el resultado de un proceso de todos de querer hacer una forma diferente de tevé. De reaccionar de otra manera, de no hacer un circo frente a eso, que quizá en otra época hubiera sucedido. Fue shockeante en el momento pero se reaccionó rápido y eso estuvo bueno para mí", finalizó.