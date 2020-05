Carla Conte y su rotundo cambio de look por la cuarentena: “¡Estoy flasheada!”

Al inicio de la cuarentena obligatoria, muchas personas decidieron cambiar de look o jugársela con algún corte de pelo. Y los famosos no fueron la excepción a la regla.

En las últimas horas, fue Carla Conte quien subió una serie de historias a Instagram en las que se la ve en primer plano mostrando cómo las canas lograron dominar el característico tono morocho de su cabello.

"Quiero compartir algo con ustedes, miren lo que son mis canas... Yo sé que hay muchas del otro lado que están pasando por esto. Todas las que tengan comentarios de mierda se los guardan", se la escucha decir a Carla.

LEER MÁS Las vacaciones de Carla Conte con su nuevo novio, el cineasta Federico Rozas

Y luego agregó: "Mamá, es fuerte esto... Pasalo de largo. A mí me encanta ver cómo están creciendo. No sé, me gusta".

Por último, conforme por cómo le quedan, dijo: "Estoy flasheada, nunca las dejé crecer así, es la primera vez. Tengo un montón, me gustan que estén ahí". ¿Se las dejará así o se hará el arreglo ella misma?

LEER MÁS Carla Conte a Fernando Burlando: "Es el lugar donde Darthés decidió violar a Thelma"