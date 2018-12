"Para mí fue una conmoción todo: escuchar a Thelma y verla rodeada de mujeres. Y me pasó lo mismo que le pasó a todas: empezas a hacer un repaso de tu vida. Y cuando leí la nota y vi esa referencia me mató porque es eso, lo que digo siempre, nosotros en la televisión somos un ejemplo y si el ejemplo que estamos mostrando no está bien, eso es lo que llega culturalmente a la sociedad", comentó sobre sus lágrimas al aire.

Y agregó: "Por eso para mí es tan importante lo que hacemos hoy desde los medios y el lugar que ocupamos y cómo cambió todo. A Luciana la conozco hace muchos años y la adoro. Ella me recordó todo eso que le comentó Thelma y esa época. Para mí fue muy emocionante porque son muchas cosas que pasaron en todos estos años. Muchas cosas y también muchos momentos de no pasarla bien".





"Hoy estar viviendo este tiempo para mí es muy conmovedor y hoy tener un micrófono y poder estar de este lado claramente es un batalla ganada, que me da mucha felicidad pero también uno pasa un montón de cosas", finalizó Carla.