Carla Conte: "Me gustaría probar con una chica..."

Carla Conté está separada del padre de sus hijos y esta tarde, de visita en Todo por hoy, la morocha disparó una lanzada confesión al no descartar que podría está separada del padre de sus hijos y esta tarde, de visita en, la morocha disparó una lanzada confesión al no descartar que podría tener experiencias con mujeres.

Hablando sobre la soledad de su corazón, el Pelado López pensó en masculino y le preguntó a Carla sobre los requisitos del supuesto hombre que habría de conquistarla. Pero la morocha le paró el carro.

"Cómo está la mano, no hay joven en cuestión", comentó, entre risas. "Estoy difícil, no hay... que me venga bien. No tengo ganas de conocer gente. El rubro masculino ya de por si no me estaría llamando la atención", arrancó a contar, para luego confirmar que podría llegar a probar con una mujer: "Sí, sí, sí. Es muy probable", confesó.

"Los tipos no me llaman la atención, no me los banco. Pienso que por ahí me iría mejor, me parece", finalizó la animadora, abriendo la puerta a una nueva experiencia y unos meses después de confesar en una revista que no se imagina "nuevamente en una relación monogámica, prefiero el touch and go y cada uno a su casa", agregó luego.

Mirá el video!

Embed