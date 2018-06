Carla Conte aclaró su pelea con Amalia Granata: "Corren el debate sobre el aborto legal"

Carla Conte es una de las famosas que está a favor del aborto legal, seguro y gratuito, ley que se votará el miércoles 13 de junio en el Senado y por la cual el domingo y lunes hubo movilizaciones en Plaza de Mayo. Es sabido quees una de las famosas que estáley que se votará el miércoles 13 de junio en el Senado y por la cual el domingo y lunes hubo movilizaciones en

"Confrontados" mantuvo un cruce tuitero con Amalia Granata con respecto a este tema, ya que Granata se opone a legalizar el aborto.

Embed No hay acto mas MACHISTA que ir a abortar

Buenas Noches #SiALaVida ❤️❤️ — Amalia Granata (@AmelieGranata) 5 de junio de 2018

Conte mantuvo un diálogo con este medio donde remarcó: "No me había cruzado con nadie por el tema del aborto, en general no me meto. Me cruzo siempre a Amalia en el canal, sé que pensamos distinto. No considero que haya sido violento el cruce, para nada. Ella puso esa frase y me pareció cualquiera".

Y sumó: "Ellos corren el debate. No es la opinión personal sobre el aborto, yo no hablo de lo que haría yo en una situación así. Es una realidad: las mujeres abortamos, eso sucede y va a seguir sucediendo. Hay que darle un marco legal para que no se mueran y que no haya secuelas".