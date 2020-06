¿Y Carina Zampini? Se supo quién es la joven novia de 25 años de Christian Petersen

El histeriqueo entre Carina Zampini y Christian Petersen en "El gran premio de la cocina", se hizo cada vez más intenso.

Después del beso en la boca que la conductora le dio el año pasado al chef, en estos días se reavivó el "romance" y se reveló que mantienen chats privados.

Lo cierto es que desde la pantalla, ellos alimentaron los rumores. Sin desmentir, pero tampoco dando muchos detalles. Hasta ayer.

En una entrevista con "Esto no es Hollywood", el programa que conduce Fernanda Iglesias en Radio del Plata, Petersen relató la trastienda de todo esto, contó qué pasa con Zampini y quién es su verdadera pareja.

"Con Carina nos divertimos, tenemos muy buena onda. Y parte del juego es decirnos cosas lindas y chichonear un poco entre nosotros, pero porque es así el programa. A mí al principio me costaba porque yo soy cocinero y trabajar con Zampini, que es la reina de las novelas... ¡Nunca sabés si te está hablando en serio o no! A veces ella me miraba a los ojos y me decía cosas y yo pensaba: ¿qué está pasando? Cari es muy rápida, muy divertida, tiene un ritmo para conducir impresionante. Tiene mucha calle, es muy profesional", contó.

"Me lo preguntan mucho, pero no, no es verdad. Yo tengo una novia, Sofía. Ella es joven, tiene 25 años y esto le divierte, no le afecta. Yo le dije: 'si te molesta, no lo hago más'. Y me dijo que no le molestaba. Ella es abierta, tiene otra mentalidad. No es tan celosa como era yo a esa edad. Es más libre. Además trabajó conmigo en la tele, entonces sabe lo que pasa", agregó.

Y según averiguó el diario La Nación, la novia de Petersen es Sofía Zelaschi, participante de la primera edición de "El gran premio de la cocina". Fue finalista, pero no ganó el gran premio. Allí conoció a Petersen con quien vive actualmente.

