Carina Galucci habló sobre la crisis económica que atraviesa Carlín Calvo

Carina Galucci, la ex mujer de Carlos Calvo, salió a aclarar algunos rumores que rondaban sobre la salud y el presente económico de la familia.

“Nadie de sus amigos dijo que lo ayudaban económicamente, sí que estaban cuando yo los necesitase, para acompañarlo o visitarlo pero nunca se habló de lo económico”, comenzó diciendo la actriz a “Intrusos”, América sobre el rumor de que si no fuera por los amigos el actor no podría continuar con los tratamientos médicos.

“Ese tema me tiene cansada, mis hijos ya están grandes y no me gusta que vengan los de afuera a decirle ´que suerte que tenés vos que los demás los ayudan económicamente’. ¿Con qué cara enfrento a mis hijos o al entorno familiar y a todos los demás que me dicen eso o que me pagan la obra social o el alquiler? no es cierto eso, es un mal entendido que nunca quise aclarar, pero es un sin sentido. Genera una interna familiar que no está buena”, explicó Carina.

“Hay un dinero que no podemos tocar, porque es el dinero que está destinado al alquiler, obra social y pagar todo. Que vengan de la nada a decir que recibo plata no está bueno”, sumó sobre los ahorros que hizo Carlín con el que la familia se financia, además del dinero del trabajo de Carina.

“Gracias a la prepaga Carlín tiene la cantidad de enfermeras, la asistencia kinesiológica y la asistencia domiciliaria que él tiene, sino sería imposible pagar todo”, reveló.

Carlín tuvo el primer el primer ACV en 1999, luego de eso pudo seguir trabajando pero en 2010 sufrió otra vez un accidente cerebro vascular que lo dejó con muchas secuelas físicas que hicieron que se alejara de todo tipo de actividad y requiera muchos cuidados médicos.