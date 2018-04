Cari Nara, la ex de Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira. Muchas famosos y famosos tienen perfiles allí y una de ellas esla ex depadre de

Embed Una publicación compartida de Carii Noe (@cari.nara) el 8 Abr, 2018 a las 1:13 PDT

Pudimos hablar con ella, que contó cómo fue la creación de su perfil: "¿Cómo se pudieron enterar? Lo hice y lo cerré al toque, no estoy más. Lo armé a las 7 de la tarde y 7.30 salí volando".

Embed Una publicación compartida de Carii Noe (@cari.nara) el 8 Mar, 2018 a las 12:50 PST

"Duró nada, no le encontré la onda. Tuve un montón de 'aprobaciones' pero me pregunté qué hacía acá. Era para divertirme un poco. Desintalé la aplicación. No sabés quién te habla, no sabés qué es real y me asusté un poquito. Malísimo lo mío, jajaja", cerró la mediática y cantante.











es una red social creada en el año 2012 y que logró popularidad en los últimos años; sirve para conocer a personas que quieran entablar un vínculo amoroso y/o sexual.