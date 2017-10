Cari Nara tras separarse de Andrés: "No quiero ser más la sombra de él"

Esta semana, Andrés Nara, papá de Wanda y Zaira, charló con este medio y contó que está en plan de acercarse a sus dos hijas y de conocer a sus últimas tres nietas (dos hijas de Wanda y una de Zaira) a quienes nunca vio tras alejarse de las chicas.

Según le relató a este portal, un mensaje provocó la pelea con Cari Nara quien cuenta otra versión de los hechos. En contacto con este medio, la cantante brindó su verdad sobre la ruptura.

"Sí, estamos separados. Tuvimos una relación muy linda y llegó a su final. Yo pasé muchas situaciones que la verdad que preferí estar separados porque era más sano. No comprendo muy bien lo que dice, está dando declaraciones subidas de tono, siento que está derrapando, que la verdad no sé por qué no calla, hace un tiempo que estamos separados y yo nunca salí a hablar ni a decir nada porque no lo quería mediatizar pero se ve que él necesita eso. No es mi caso. A mí me encantan los medios pero no utilizo estas cosas para exponer. Pero parece que a él le gusta", sostuvo.

Y amplió los motivos del distanciamiento: "Terminamos porque yo quiero trabajar, necesito hacer lo mío que es la música, necesito hacer miles de cosas, viajar, cosas que con él no se puede. Es una persona muy celosa y no quería que me maneje sola, él tampoco podía acompañarme, yo tenía que estar a la orden de él, siendo su sombra. Y yo no quiero ser más la sombra de nadie. Quiero ser yo, quiero ser Carina. No quiero siempre estar pidiendo permiso. Siempre se enoja. Siempre hay pelea si me voy. Hay humillaciones. He vivido un montón de cosas".

La morocha siente cierta molestia por lo que su ex expone en los medios de comunicación y más precisamente en la nota que le brindó a este portal. "Imaginate que terminamos y yo nunca lo mediaticé. Y él ya está otra vez hablando en los medios. Encima está contando intimidades mías. Eso no habla bien de él. A mí me parece que todo tiene un límite. Yo fui durante cuatro años su mujer. Él no se está dando lugar de caballero. Él es el fiel retrato de lo que está haciendo. Ahí está. Me está haciendo quedar mal pero eso habla más de él que de mí. No me va ni me viene. Me resbala. No me afecta. No me causa gracia. Que diga lo que quiera porque habla más de él que de mí. Que se deje de llenar la boca porque la otra vez que nos separamos siempre decía que jamás volvería conmigo y después me terminó buscando. Hoy no estamos juntos y tal vez no lo estemos nunca más. Pero nunca salgo a hablar con rencor. La verdad es que es un amor que se termina y las cosas que se terminan tienen que terminar en paz no se puede terminar siempre mal. Con qué necesidad".

