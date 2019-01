Cari Nara nuevamente enamorada: "Es una persona que me quiere y me hace sentir una reina"

"Gracias a Dios me cambió todo. Después de mi ex pareja conocí una persona divina pero por ahora no puedo decir quién es aún", comentó Cari en charla exclusiva con PrimiciasYa.com.





"Me lleva de viaje, la pasamos muy bien, es una persona que me trata con mucho cariño y me quiere. Me hace sentir una reina todo el tiempo y eso es re importante. Es la persona, tal vez, que uno sueña tener en su vida. Estoy muy feliz pero por ahora no voy a contar quién es en público", amplió la cantante enamoradísima.





Y cerró sobre este momento especial: "Después de lo que viví con mi anterior pareja estoy como en limbo y prefiero no decirlo por ahora porque es una persona muy conocida. Él no es mediático así que no voy a decirlo, estamos muy bien".