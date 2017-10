Cari Nara: "Andrés era una persona muy agresiva, en un momento viví casi un infierno"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Cari se separó hace unas semanas de Andrés Nara, quien el fin de semana salió con una morocha llamada Macarena Petrelli que conoció en el gimnasio. se separó hace unas semanas de, quien el fin de semana salió con una morocha llamadaque conoció en el gimnasio. (Ver nota)





PrimiciasYa.com se contactó con la cantante quien manifestó sobre esas fotos: "Te soy sincera: no me afecta en lo más mínimo lo que haga, en absoluto. Es más de lo mismo. Ya lo hizo la anterior vez con otra chica que bailaba en la comparsa. Después la chica salió a defenestrarlo porque él se le tiraba y ella no quería saber nada. Me da lo mismo. El lunes pasado decidí yo cortar la relación porque ya no iba a soportar más todo lo que estaba viviendo. Fueron años de muchas cosas: hubo buenas pero hubo más malas".





Sobre la relación con Andrés, Cari comentó: "En un momento viví casi un infierno. Él era una persona muy agresiva. Nunca llegó a golpearme una trompada pero sí me ha pecheado con el hombro. Me ha puesto en riesgo y a él también".



"Me ha faltado mucho el respeto en mesas con gente en bares. Imaginate lo que era cuando no había gente. Nunca le importó nada de tratarme mal ni humillarme y hacerme sentir que nunca servía para nada".





"En este momento ya está, para mí es mejor que esté haciendo otra cosa. Ya es momento de despegar esa situación, a mí psicológicamente me dejó muy mal. Si me quedé tanto tiempo es porque es muy manipulador, me hacía la cabeza que me iba a quedar sola y sin él nunca iba a ser nada, que me iban a usar y exprimir. Esos miedos que te iban poniendo a uno le genera no saber qué hacer", puntualizó.