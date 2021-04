Careo de Sabrina Rojas a Nancy Pazos por Luciano Castro: "Dijiste que te..."

En 2016, Nancy Pazos contó una historia en el programa Los Ángeles de la Mañana donde trabaja.

Ese día relató el episodio que vivió con Luciano Castro en un ascensor. La frase que usó es "me tiró onda".

"Nos conocíamos de Ideas del Sur, cuando trabajaba en Radio del Plata, él hacía 'Los Roldan' y lo veía todos los días", contó por aquel entonces.

"Esto fue hace quince, veinte años atrás, yo no sabía que él estaba saliendo con Elizabeth Vernaci", agregó. "Para mí era un nene", sostuvo la periodista.

Hoy, Sabrina Rojas estuvo invitada a Flor de Equipo y allí le hizo el reclamo a la periodista.

“Contanos alguna situación de celos”, preguntó Flor Peña y Sabrina no anduvo con rodeos. “Bueno, con Nancy. Una vez dijo que Luciano le tiró onda y yo lo llamé a él para decirle ‘perdón, nunca me contaste esto’”, lanzó

“Yo estaba ensayando y me empieza a estallar el teléfono. ‘Luciano salió con Nancy Pazos’, me decían. ¡Yo a esa no la tenía en la lista! Llamo a Castro. ‘Escuchame una cosa, ¿en qué momento sucedió?’. Y ahí tuvieron una charla”, relató.

