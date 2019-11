Caramelito lloró al recordar cuando su hermano notó el primer síntoma de la enfermedad

La conductora contó en detalle cuando su hermano Martín notó que no estaba bien de salud.

Cecilia "Caramelito" Carrizo estuvo sentada en la meza de Mirtha Legrand de sábado por la noche y habló públicamente de la enfermedad que padece su hermano, el baterista Martín Carrizo.

El músico sufre de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La noticia la dio ella misma desde las redes sociales y pidió ayuda para conseguir dinero para que pueda tratarse en Estados Unidos.

"Cuando le diagnostican esta enfermedad, él intenta continuar con su vida como sino lo hubiera oído, lo escuchó pero no lo oyó. En el primer tiempo de estos cuatro años pudo seguir adelante con lo que hacía, pero la enfermedad le iba a visando que las limitaciones iban a ser cada vez más grandes", comenzó con su relato.

"Lo primero que él tuvo fue que tenía debilidad en la mano derecha, le costaba abrir una botella. Perdía fuerza. Después él cuenta que tenía que tocar con El Indio en Tandil y al ser baterista la energía física es preponderante, y se sentía cansado. Se metió unos días en la cama y dijo 'me recupero', pero sentía que cada vez era más el cansancio", recordó Caramelito con la voz quebrada.

"Él dice que no podría haber tocado en Tandil, que no tenía la capacidad para hacerlo, pero no se lo dijo a nadie y tocó igual. Cuando Martín termina de tocar tira los palos de la batería. Él terminó de tocar y nunca tuvo fuerza para tirar los palos. A ese nivel", amplió.

"Cuando dijo basta, que fue un domingo, aparece una persona a través de las redes, que es un argentino que vive en Miami y le escribe diciéndole que pasó lo mismo que él y que estaba haciendo un tratamiento que revirtió totalmente los síntomas", contó sobre el momento de quiebre de su hermano.