Caramelito Carrizo y el relato de un episodio poco feliz que vivió con Maradona

Diego Maradona se multiplican con el correr de los años y este jueves, fue Caramelito Carrizo quien relató un episodio poco feliz que le tocó vivir tras haber conocido a Diego Maradona, 22 años atrás, cuando se destacaba en la tribuna de Nicolás Repetto. Las historias sobre

"Era el cumpleaños de Dalma y yo trabajaba en el programa de Nico. Nos invitaron a algunos de la tribuna al cumpleaños, fuimos con una cámara como para hacer una nota y después de eso él me llamó por teléfono para invitarme a salir", aseguró Caramelito en el programa "Peatonal" de Crónica HD, que conduce Diego Moranzoni.

"Fue un horror. Una semana después vino Claudia Villafañe a Telefe con una foto de la nena abrazada conmigo y ella había puesto 'te quiero'", agregó.

"Fue en el 96, me llamó al celular directamente él y por supuesto que le dije que no".

Pero eso no fue todo, la rubia confesó que también le habló otra persona del entorno de Diego y le dijo: "¿Cómo le vas a decir que no?, A él nunca se le dice que no". Fuerte.

