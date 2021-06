Caramelito Carrizo recordó cuando la llamó Diego Maradona y explicó por qué se negó a verlo

"Yo lo amaba y me parecía que no podíamos hacer eso", precisó la conductora en su visita al ciclo que conduce Jey Mammon.

Cecilia "Caramelito" Carrizo visitó el programa “Los Mammones”, América, y recordó cuando hace muchos años la llamó en persona Diego Maradona y la invitó para que se vieran.

“Yo le decía no voy, me insistió varias veces y le dije que no. Al día siguiente me llama un pibe que era fotógrafo de él y me dice, pero vos estás loca cómo le vas a decir que no al Diego. Y yo la verdad no disculpame le dije”, contó la actriz en charla con Jey Mammon.

Luego Caramelito reveló el verdadero motivo por el que le dijo que no a Diego.

“Yo lo amaba, me parecía que no podíamos hacer esto, eso es lo que yo sentí. En su momento él hablaba de Claudia decía que era una ladrona y yo dije no para flaco, no es una ladrona, eso es lo que a mi me pasó y por eso me negué”, indicó sincera.

Y explicó lo que sintió cuando se enteró de su muerte: “Igual te digo algo, cuando Diego se muere yo estaba en Miami y ahí entendí que le había dicho que no porque lo amaba. Al día siguiente yo era tapa de revista si quería y a mi me pasó decir, no, no hagamos esto”.