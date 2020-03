La cara del hermano de Juan Castro cuando le preguntaron si su hermano murió al arrojarse del balcón

A pocos días de cumplirse el aniversario de la muerte de Juan Castro, su hermano mellizo, Mariano brindó un móvil para LAM, programa conducido por Angel de Brito y habló acerca del día en que cambió la vida del periodista y la de su familia.

El notero le recordó el día del accidente y el comunicador sorprendió con su reacción: “Uno piensa, mirando atrás cuando tu hermano se arroja, se tira al balcón”, pero no pudo terminar la frase ya que Mariano hizo un gesto con las manos y cara en señal de duda.

LEER TAMBIÉN: Luis Pavesio desde las Islas Vírgenes Británicas: "La vida me dio una nueva oportunidad de enamorarme"

Luego, el movilero retomó: “¿Se lo atribuyen a negligencia? Se habló mucho sobre la gente que debería haberlo cuidado”. “No quiero volver hacia ese lugar porque se dijeron muchas tonterías, prefiero no hablar. Para mí está cerrado”, dijo el hermano de Juan Castro.

Hace unos meses, el también periodista, dio una entrevista para Perfil y contó cómo son sus 5 de marzo de cada año: “Trato de pasarlo de largo, pero es imposible, con las redes sociales no lo puedo evitar. Intento recordar cosas agradables. Tengo un hijo de seis años, me hubiese encantado que lo conozca. Me hubiese encantado que le diga “tío Juan”.

Y continuó: “Pero no la paso bien los cinco de marzo. En realidad cuando se viene aproximando la fecha empiezo a ponerme de mal humor, dejo que entre la tristeza, trato de que pase rápido y no ver redes sociales aunque sé que la gente lo hace en forma de apoyo. La verdad fue un día de mierda, no hay manera de convertirlo en otra cosa”.

LEER TAMBIÉN: La tremenda anécdota de Ronnie Arias sobre el affaire secreto que vivieron Ricky Martin y Juan Castro