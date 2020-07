"Cantando 2020": Nacha Guevara se enojó al aire y protagonizó un momento tenso

La actriz expuso su malestar en vivo, luego de que advirtiera que su nueva ubicación en el jurado no le permitía ver ni escuchar a los participantes. Video.

En la noche del miércoles, Nacha Guevara manifestó su enojo en el "Cantando 2020", luego de que advirtiera que su nueva ubicación en el jurado no le permitía ver ni escuchar a los participantes.

"¡Está haciendo unas caras Nacha Guevara! ¿Qué estará pensando?", dijo Ángel de Brito durante la previa de Gladys, "La Bomba" Tucumana, y Tyago Griffo.

"Ni los veo ni los oigo. Para poder verlos tengo que asomarme y tengo que salir de mi área de seguridad. Me van a tener que disculpar", aclaró, molesta, Nacha.

LEER MÁS Ratings: el minuto a minuto del "Cantando 2020" vs. "Jesús"

"¿No podemos hacerle un lugar al lado de los coaches para que escuche el tema?", sugirió Laurita Fernández.

"No, no puedo estar circulando. Les pido disculpas porque no voy a ser objetiva porque ni los veo ni los oigo", cerró Nacha. ¡Mirá el video!

LEER MÁS La fuerte e inesperada crítica de Marcelo Tinelli al “Cantanto 2020”