"Cantando 2020": Marcelo Tinelli intervino en la devolución de Oscar Mediavilla para bancar a Flor Torrente

En la noche del jueves, un mensaje de Marcelo Tinelli en medio del programa generó un pequeño revuelo en el jurado del "Cantando 2020", luego de la devolución realizada por Oscar Mediavilla a la presentación de Flor Torrente y Michel Hersh.

“Acá bailamos todos en casa con la música de Las Primas. No estamos de acuerdo con @omediavilla, para nada. Aguante @ftorrente!! @cantando2020”, indicó Tinelli en su cuenta de Twitter.

El mensaje del conductor llegó luego de una picante devolución de Oscar Mediavilla, Karina, La Princesita, y Nacha Guevara a la performance de Flor Torrente.

Cabe destacar que la crítica no fue por la actuación de la pareja, sino por falta de contenido de la canción de Las Primas, "Saca la mano Antonio".

Nacha Guevara declaró: "Hicieron el mayor esfuerzo, y eso está muy bien. Pero cuando el tema es tan, tan, tan, tan boludo...".

"Son Las Primas, Nacha, ¿vos no lo bailás en los casamientos?", le preguntó Ángel de Brito. "No, no lo bailo, forma parte de la década de los '90, de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos", se plantó Nacha.

“Convengamos que esto no lo escribió no Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto”, dijo Oscar Mediavilla, por su parte. Pero luego, tras el mensaje de Tinelli, su crítica se suavizó y arrojó con humor. “Si a Marcelo le gusta, no puedo agregar nada”, señaló el jurado.

