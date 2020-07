"Cantando 2020": aún no arrancó y ya se conoció la primera baja

A fines de julio o comienzo de agosto, arrancará una nueva temporada del "Cantando por un sueño" por la pantalla de El Trece.

Aunque aún no están confirmados, Moria Casán y Marcelo Polino, serían parte del jurado del reality musical que conducirá en esta oportunidad Ángel de Brito.

Por otro lado, también se dice que podría ser parte del programa Laurita Fernández, aunque aún no estaría definido su lugar dentro del ciclo.

LEER MÁS ¿Marcelo Tinelli no vuelve este año a la televisión?

Y mientras la producción de La Flia, de Marcelo Tinelli, busca a los participantes famosos para esta nueva edición, ya se supo cuál es la primera baja: Hernán Drago.

"Me llamaron esta semana y dije que en principio sí, pero después lo pensé y dije 'no creo necesario que yo pase por ahí'. Así que no lo haré", le contó el modelo a Fernanda Iglesias en su programa de Radio del Plata, "Esto no es Hollywood".

Cabe destacar que el programa irá de lunes a viernes a las 22:30hs y tendría 16 parejas como participantes y, al igual que en otras ediciones, formadas por un famoso y un soñador.

LEER MÁS La decisión que tomó Cande Tinelli con Guillermina Valdés, tras separarse de Marcelo