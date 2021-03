Cansada de no tener respuestas, Julieta Prandi recusó al juez en su batalla judicial con su ex

La conductora contó vía Twitter que recusó al doctor Hernán Lázaro al no avanzar en la presentación contra su ex marido que realizó hace unos días con suma urgencia.

Julieta Prandi realizó una nueva denuncia hace unos días en la Comisaría de la Mujer contra su ex esposo, Claudio Contardi, padre de sus hijos Mateo y Rocco.

“Cuando yo estaba en la radio, me llama Pao, que es una chica que me ayuda en mi casa y que hoy venía un rato a limpiar, y me cuenta que cuando llegó se encontró con que los chicos estaban desde las 12, hacía una hora y media, esperando en la puerta de mi casa para entrar. Cuando ella aparece, él se le viene encima y le dice: ‘Te dejo a los chicos’. Ella le respondió que no se podía hacer responsable, que no correspondía, pero a él no le importó y se fue”, contó la conductora.

Ella le pidió a la Justicia, a través de su abogada Ana Rosenfeld, que se interrumpa el régimen de comunicación hasta que se realice una pericia psicológica sobre él y los niños.

Luego, la conductora del programa radial "Sarasa" recibió una denuncia de su ex por impedimento de contacto con sus hijos. Tras el revés judicial, Prandi volvió a referirse al tema, en esta oportunidad desde su cuenta de Twitter.

“‘Justicia “amiga´: El sujeto (léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras. Por cierto, todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias por tanto”, escribió y continuó: “¿Qué más van a seguir permitiendo? Cuánto más le van a seguir avalando a este pobre ´hombre´?”, expresó.

El lunes por la noche, Prandi contó que recusó al juez de la causa al no tener aún respuestas a su presentación.

"He recusado con causa al. Juez de familia del Juz 3 de San Isidro Dr. Hernán Lázaro. Luego de esperar infructuosamente resuelva cuestiones fundamentales para el bienestar de mis hijos menores, al día de hoy SIN RESPUESTA", indicó vía Twitter.