¿Candidato para las elecciones 2021? El Dipy enfrentó los rumores

"El Dipy" David Adrián Martínez enfrentó este domingo el rumor que comenzó a circular con fuerza el sábado desde las redes donde decía que iba integrar la lista de Facundo Manes como candidato a concejal de La Matanza de cara a las elecciones legislativas de septiembre de este año.

Este domingo, ante lo instalado del rumor, el cantante tropical hizo su descargo vía redes donde aclara que no se meterá en política de manera activa.

“¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC. Estoy solo. Sin 1 peso. Si queres entrar en política, tenes que tranzar. Yo no tranzo. prefiero armarme un partido propio antes”, comenzó el vocalista.

Y añadió: “Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta".

“Yo no soy Ofelia Fernández, no soy un garca mentiroso como todos y todes”, sostuvo picante el Dipy.

“Con eso pude tener lo poco que tengo. No soy un parásito, soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono por plata lo que digo”, manifestó enfurecido el ex líder de "El Empuje".