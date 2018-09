Sobre sus tatuajes, en tanto, contó: "Los voy transformado, me gusta investigar y ver artistas. Todo el mundo me dice 'basta', pero me fascina y además tengo tolerancia al dolor".





Y recordó cuál fue el primero que se hizo: "Una estrella en el hombro a los 14, me acompañó mi viejo". Y fue el que más le dolió porque luego se la borró con láser:





"Me la saqué con láser porque me quería hacer una manga. El láser duele un montón, no lo recomiendo", recordó.





Y defendió sus tatuajes: "Siento que soy uno. Los llevo bien, me encantan y es mi piel. En el video me vi sin tatuaje y me sentí rara, no me reconocí".





En el videoclip de su canción, Cande apareció con los tatuajes tapados y contó que al verse así se sintió "rara" y se vio muy parecida a su hermana Juana.