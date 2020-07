Candelaria Tinelli tras raparse: "Bebés, hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt"

"De novia conmigo misma" fue la frase que usó Candelaria Tinelli (Lelé) para contar que estaba separada de Federico Giuliani, con quien compartió la cuarentena en Esquel y de quien se distanció al llegar a Buenos Aires.

Hace unos días, la hija de Marcelo Tinelli y cantante pop se despachó contra los haters que la acusaron de ser una "chica de plástico".

LEER TAMBIÉN: ¿Alerta Amarilla de Interpol para identificar a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel?

Y ahora, como si esto fuera poco, la joven fue agredida anoche al subir una foto de frente donde muestra sus tres tatuajes de su cara y un rapado a cero bajo el pelo.

Si bien no hay que generalizar, muchos comentarios no cuestionan su forma de vivir la vida y de lookearse, otros tantos son bastante feos y de mal gusto.

"Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias", fue la frase que usó para defenderse.

LEER TAMBIÉN: Inesperada definición: Flor Vigna contó qué siente por Nico Occhiato, su ex