Candelaria Tinelli pasó por el quirófano y contó qué se hizo en la cara

Candelaria Tinelli pasó por el quirófano y mostró en las redes sociales cómo quedó su rostro tras la intervención.

La tatuada comentó hace unas horas vía historias de Instagram a qué se debió la cirugía estética.

"Me da recontra paja hacerme la boluda. Me operé, me hice una rinoplastia correccional y estética, no me voy a hacer la boluda", indicó Lelé en sus historias.

Y aclaró sin vueltas ante la mirada de los demás: "Me chupa un huevo si alguien me ve en la calle con esto, no me puedo quedar encerrada en mi casa porque me desespero".

Cande se mostró en el video con un apósito su nariz, cubriendo toda la zona, debido a lo reciente que fue la cirugía estética.

Hace poco, Cande y Coti Sorokin cumplieron su primer año de novios y se dedicaron románticos posteos desde las redes sociales.

"A las 00 cumplimos un año y soy tan ansiosa que subo esto antes estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamas se pierdan, y cada vez construyamos mas y mas este hermoso castillo", expresó la tatuada en Instagram.