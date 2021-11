Candelaria Tinelli mostró cómo le quedó la nariz tras pasar por el quirófano

El 29 de octubre, Candelaria Tinelli contó que pasó por el quirófano para hacerse una rinoplastia.

"Me da recontra paja hacerme la boluda. Me operé, me hice una rinoplastia correccional y estética, no me voy a hacer la boluda", dijo Lelé en una historia en su cuenta de Instagram.

El pasado fin de semana, Cande festejó sus 31 años y compartió una cena íntima con sus amigos en Punta del Este.

Su novio, Coti Sorokin, colgó una imagen en Instagram, en la cual se observa cómo le quedó la nariz a la joven después de la cirugía.