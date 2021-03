Cande Tinelli se cruzó con varios seguidores luego de cuestionar las corridas de toros

La hija de Marcelo fue contundente a la hora de responder algunos comentarios que recibió vía Instagram durante su paseo por Madrid. "Me vale verga la tradición", precisó.

Candelaria Tinelli pasó por la tradicional Plaza de Toros de Madrid en medio de sus vacaciones por España junto a su novio, Coti Sorokin.

Al pasar por donde se realizan las clásicas corridas de toros, Lelé manifestó toda su desazón.

Un usuario respondió que eso "era algo entretenido", lo que desató la furia de la tatuada: “Entretenido? Entretenido sería hacerte a vos lo mismo que al toro”.

Otro seguidor le mandó un “Olé” y ella le respondió: “Y Oleme el culo, inútil”.

Cande fue mostrando los mensajes que recibía desde sus historias de Instagram.

“Te puedes ir por donde viniste si no te gusta. Son nuestras tradiciones. A tragar. Que en Argentina hacen cosas peores y nadie dice nada”, le escribió otro usuario.

A lo que ella retrucó: “Me vale verga la tradición. No estoy a favor del maltrato animal. Voy a donde quiera, y publico lo que quiera. Si te molesta, no me sigas. Seguí comiendo rabo de toro y creyéndote superior a los animales, pedazo de ganso”.

Y luego agradeció los mensajes de apoyo que recibió por su postura sobre este tema.