Cande Vetrano reveló cómo es Alex Caniggia fuera del aire: "Es muy..."

Cande Vetrano contó que detrás del personaje de Alex Caniggia hay una persona muy amable. "Él es inimputable y fuera del aire es muy respetuoso", comentó.

Luego le subió el pulgar sobre su participación en "MasterChef Celebrity", donde compiten: "Alex me parece que es la revelación, él tiene una magia que ni él sabe cómo lo hace. Es un personaje que le hace muy bien al programa. Me divierte mucho su personaje, fuera de cámara es muy respetuoso y buen compañero, nada de él me lo puedo tomar a mal... Tiene como esa coraza", manifestó en diálogo con Catalina Dugli.

Cabe destacar que el hijo del Pájaro y Mariana Nannis sorprendió por su destreza en la cocina: hay platos que le salen muy bien y hay otros que lo dejan al borde de la descalificación.

Sin embargo, lo que resalta es su avasalladora personalidad. Alex llama la atención por agrandado, él se siente mejor que el resto, se los dice, se pelea, incluso muchas veces no sigue las recetas porque son "barats", como él llama a lo que cree que no tiene glamour.

Alex habla varios idiomas, llega a cada gala con un look diferente, jugando con sus pelos y su fisonomía, pero sobre todo con unos llamativos lentes, que usa todo el tiempo por un problema en sus ojos.

