Cande Vetrano luego de que Gastón Dalmau ganara "MasterChef": "Le mandé audio, pero no me respondió"

En la noche del jueves, se vivió la gran final de "MasterChef Celebrity" (Telefe) y la gloria quedó para Gastón Dalmau.

Y en la mañana del viernes, Cande Vetrano, amiga del actor, contó cómo vivió la gran final y reveló que le mandó un mensaje a Dalmau pero hasta el momento no le respondió.

"Viví tipo público la final. Me emocionó muchísimo que haya ganado Gastón, dejó muchísimo para venir acá, lo que creció, es muy buena persona, me alegra muchísimo", dijo Cande en una nota con Guido Záffora en "Hoy Es Mejor" (Mucha Radio FM 94.7).

LEER MÁS La reacción de la pareja de Gastón Dalmau tras la consagración en "MasterChef Celebrity"

Y luego agregó: "Fue re emocionante, fue como un Mundial, con gritos de felicidad. Igual sinceramente, esperaba que gane Gastón, lo percibía, me daba la sensación de que los plantos estuvieron muy bien, pero siento que Gastón fue muy innovador, muy MasterChef, muy de ahora".

Luego contó: "Le mandé audio, pero no me respondió, debe tener el celu estallado".

Además, Cande contó cómo vivió ella su paso por el exitoso ciclo: "El programa me ayudó a tener identidad, como persona, tengo cosas que están buenas, que las tengo que valorar más con respecto a mi personalidad, con respecto de valores que yo no sabia que tenia. Siento que me hizo muy bien. Me encontré con la frustración y me fortaleció en un montón de cuestiones".

LEER MÁS Gastón Dalmau tras ganar "MasterChef": "Mi plan es volver a mi casa en Los Ángeles, me espera mi pareja, José"