Cande Vetrano se emocionó con la devolución del jurado en "MasterChef": "Es muy emocionante cocinar"

En la noche del jueves en "MasterChef Celebrity", Cande Vetrano superó las expectativas del jurado con su plato y no pudo evitar conmoverse al escuchar los halagos de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Luego de presentar unos pulpitos fritos con puré de arvejas, espinaca y panquequitos de arroz, Betular le dijo: “Si me dicen imaginación, es tu plato. Si me dicen ben sabor, es tu plato. Si me dicen texturas, es tu plato. Si me dan diez ingredientes, realmente no se me hubiera ocurrido nunca hacer esta maravilla. La verdad lo que hiciste esta genial y demuestra todo lo que aprendiste y te forzaste a lo largo de toda la competición”.

Y antes de que Donato dijera lo suyo, Cande se emocionó hasta las lágrimas: “Sí, me emociono. Es emocionante cocinar”, señaló conmovida por la devolución.

“Gracias, chicos. No lo puedo creer. Estoy fascinada y estoy feliz”, cerró la actriz, ante el aplauso de sus compañeros que celebraron su pase a la próxima etapa del reality de Telefe.

