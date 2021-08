Cande Vetrano contó cómo fue la noche que pasó con Mick Jagger

La actriz Cande Vetrano estuvo en Los Mammones y sorprendió a todos la contar que cenó una noche con Mick Jagger, líder de la icónica banda The Rolling Stones, y con uno de sus músicos, Ron Wood.

"Estaba saliendo de una obra de teatro y me llama mi amiga Manu Viale. Me pregunta cómo estoy vestida y le digo en ‘¡joggineta!’. 'Vamos a cenar con Mick Jagger, ¡vení ya!'", recordó la ex figura de MasterChef Celebrity.

Vetrano reveló que esa noche se le dio el lujo de bailar con el cantante. "¡Fui y bailé con Mick!", exclamó.

"¿En jogging?", preguntó Silvina Escudero. "Me ‘lookie’ un poquito o me prestaron ropa, no me acuerdo", precisó.

La actriz detalló que el encuentro fue en la casa de Marcela Tinayre y estuvieron apenas pocos invitados.

"Lo presenté a Ciro Martínez con Mick. Fui la traductora. Le dije que Ciro era muy fanático de él", concluyó.