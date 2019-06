Cande Tinelli y el provocativo look que usó en un show

A dos meses de haber presentado su disco, Cande Tinelli ya está girando por distintos escenarios con su show. A los 28 años, la hija de Marcelo viajó a Montevideo a presentarse y deslumbró con la vestimenta que eligió: muchos brillos, transparencias y un pantalón que dejaba al descubierto su trasero.

"Creo que mi disco muestra mejor la verdadera Cande, el lado más íntimo. Obviamente la idea es mostrar eso, no la imagen que capaz todos ven en las redes o se ve en las notas. Me pareció interesante a través de la música expresar mi lado más real, porque soy una persona muy sensible que tiene un montón para contar y este me parece un buen lugar para hacerlo", confesó Cande sobre su música a Teleshow, Infobae.

Ahora, se espera su nuevo show que será este miércoles en el club Afrika. Luego el sábado se presentará en el Festival Emergente en el Estadio único de La Plata y en julio debutará en La Trastienda.