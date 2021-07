Cande Tinelli se solidarizó con Chano y aclaró: "No consumo ningún tipo de droga"

Gonzalo "Bambi" Moreno Charpentier, hermano de Chano, publicó el lunes por la noche un picante mensaje desde Instagram, indignado por algunos comentarios que leía sobre su hermano.

"Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia. Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento; intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes. O tan sólo llámense a silencio por favor", precisó.

En este contexto, Cande Tinelli se mostró muy movilizada por lo ocurrido con Chano y le envió un mensaje de apoyo a Bambi, el hermano del músico, y se refirió al uso de las drogas.

“Los amo a vos Bambi y a Chano y voy a seguir rezando por su salud hasta que salga de ahí. Fuerza Chano”, precisó Lel é, quien luego subió un video hablando de las drogas.

"No consumo ningún tipo de drogas, sólo alguna que otra receta de mi psiquiatra,como puede ser un Clonazepam. Pero no consumo ningún tipo de droga tanto como porro, merca, droga, ni nada", expresó la hija de Marcelo Tinelli.

Y añadió sobre la difícil situación del músico: "No me parece divertido los chistes que hacen con Chano, me parece una situación súper delicada. No me causa ningún tipo de gracia, ni los memes, ni nada. Me parece muy grave lo que sucedió".