Cande Tinelli: "Solía preocuparme extremadamente por cómo me veía..."

Tras presentarse como cantante en Punta del Este, Candelaria Tinelli volvió a subir imágenes muy sugestivas a su cuenta de Instagram.

En su última publicación en la red social, la bellísima morocha compartió una espectacular foto en la que además de mostrar su físico, dejó una confesión al paso, a modo de reflexión.

"Solía preocuparme extremadamente por cómo me veía físicamente, por sentir que tenía que ser muy delgada para pertenecer y estar acorde a esta sociedad", escribió la hija de Marcelo.

"La verdad que hoy no me importa ni un poco tener kilos de más o de menos, soy feliz con el cuerpo que me tocó, y sepan que hoy en día todo es válido, y todos los cuerpos son hermosos. Aceptarse a uno mismo es lo más lindo que hay", agregó.

Mirá!

Embed Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el Ene 6, 2018 at 7:07 PST