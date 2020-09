Cande Tinelli se rapó parte de su cabeza “a lo Britney Spears”

Si hay alguien que no tiene miedo de arriesgar cuando de apariencias se trata, esa es Cande Tinelli.

Segura de sí misma, la hija de Marcelo Tinelli mostró en sus stories cómo se rapó ella misma la mitad de la cabeza con una maquinita casera.

LEER MÁS Campi y Denise Dumas, con coronavirus: "No me podía levantar de la cama del dolor"

“Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”, aclaró Cande por Instagram ante la lluvia de comentarios criticándola por su apariencia.

Lelé colocó un sticker de Britney Spears en el momento que ella también se rapó, allá por el año 2007.

LEER MÁS ¿Mirtha Legrand regresa a la televisión para festejar los 60 años del Trece?