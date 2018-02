Cande Tinelli la rompe en Instagram cantando un tema de Fito Páez

Candelaria Tinelli es apasionada por la moda, por los tatuajes y también por la música. A principios de este año se lanzó como cantante.

En Instagram , compartió con sus tres millones de seguidores un video en el que aparece cantando a capela el tema "Bello abril" de Fito Páez , que pertenece al disco "Naturaleza sangre". Hace unos años, el artista rosarino grabó este tema en un videoclip con Luis Alberto Spinetta.





"Dios santo qué bello abril / dios santo qué bello abril / dios santo qué bello abril sos vos / nos pasan tantas cosas en la vida/ que si aparece el sol hay que dejarlo pasar / abril otra vez / para que no tengamos soledad", interpretó la hija de Marcelo Tinelli en la publicación que hasta el momento ya tuvo 281.494 reproducciones.

La primera vez que Candelaria se animó a cantar fue en la apertura del programa ShowMatch en 2016. En esa oportunidad, interpretó el tema Love me like you do, de Ellie Goulding.