Cande Ruggeri y su nuevo novio apasionados en la Costa Atlántica: besos en el agua

Candela Ruggeri blanqueó hace unas semanas su romance con Nicolás Maccari, un empresario vinculado al mundo del fútbol y nieto del recordado actor Enzo Viena.





Luego de las fiestas, la pareja disfrutó de unos días de vacaciones en Punta del Este y luego viajaron a Mar del Plata.





La revista Pronto encontró a Cande junto a Nicolás en La Feliz mientras compartían un día de playa a puro mimo en el mar.

"¡Estoy muy feliz! Hace poquito estamos juntos; un mes nada más. Pero quería que todos supieran que estoy muy feliz, así que lo publiqué en Instagram", declaró la hija del Cabezón a la publicación.

Y amplió: "Nos presentó Jose Sarkany, la hija de Ricky. Ella fue compañera de él en el colegio y un día me dijo que tenía a alguien para presentarme. Yo estaba medio mal, con el corazón medio roto y no tenía ganas de estar de novia. Pero ella me insistió y le di una oportunidad", declaró la hija del Cabezón a la publicación.





"Nico es un amor. En serio. Nunca conocí a un hombre que me cuide tanto como él. Salvo mi papá (se ríe). Además es muy lindo y lo más importante es que es muy buena persona", agregó enamorada.