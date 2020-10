Cande Ruggeri se quebró al hablar de su papá que tiene coronavirus: "Es una mierda la situación"

Cande Ruggeri se mostró emocionada en las redes sociales al referirse al caso positivo de coronavirus de su papá, Oscar Ruggeri.

La rubia utilizó su cuenta de Instagram y grabó un video donde habló de la situación familiar que atraviesan. Su hermana y su cuñado también resultaron contagiados.

"Para dejar a todos tranquilos que papá está bien, por suerte tiene un poco de tos, no tiene síntomas. Mi hermana y mi cuñado sí. Es un momento muy delicado porque falta ese abrazo, ese ir a ver si están bien. Cuidar de mis sobrinos", expresó la hija del ex futbolista.

LEER MÁS: Oscar Ruggeri se contagió de coronavirus por ir a tomar un café con un amigo: "Solo tiene un poquito de tos"

Y agregó entre lágrimas: "Es complicado. Por eso también me emociona un poco el no poder estar con ellos. Es una mie... todo lo que está pasando. Me pongo así porque somos muy unidos con mi familia y no verlos tanto tiempo, y no poder ir a estar con ellos, la verdad es una mie...".

Por último, cerró con un mensaje concientizador por la pandemia: "Cuidémonos entre todos. Más que nada a nuestros viejos, a nuestros abuelos. A mi abuela que no la veo hace un montón, y la verdad la extraño horrores. Ojalá que se termine esto muy rápido".

LEER MÁS: Oscar Ruggeri explotó al aire contra Juan Grabois: "Me rompí el or.. 20 años, ¿Cuál es tu problema?"