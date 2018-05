Cande Molfese debuta en cine: "Aprendí mucho con el tiempo y me voy sintiendo más capaz"

"Bruno Motoneta", una película orientada al público más joven y familiar (ATP), llega a los cines argentinos. Protagonizada por Facundo Gambandé (Bruno Motoneta) y Cande Molfese (Auxilio Comecerebros), y acompañados por un gran elenco, el film de aventuras, con producción de Del Toro Films y dirigida por Pablo Parés (Daemonium, 100 % Lucha), se estrena el 17 de mayo. , una película orientada al público más joven y familiar (ATP), llega a los cines argentinos. Protagonizada por, y acompañados por un gran elenco, el film de aventuras, con producción de Del Toro Films y dirigida porse estrena el 17 de mayo.





La película es una comedia de género fantástico protagonizada por dos de los millennials argentinos más seguidos por los adolescentes, Cande Molfese (Violetta, Soy Luna, Ruggelaria) y Facundo Gambandé (Violetta). Los jóvenes actores debutan en el cine nacional con una historia divertida y llena de aventuras para toda la familia.





Gambandé, en su primer protagónico, es Bruno, un joven que a bordo de su moto atraviesa una serie de sucesos tan imprevistos como extraordinarios durante un fin de semana.

Molfese, la teen argentina más seguida en redes sociales (3.7 Millones de seguidores) es la compañera de aventura del protagonista. Mirta Busnelli y Claudio Rissi son los tíos de Bruno, y Fabio Alberti y Divina Gloria con desopilantes personajes, completan el elenco Esteban Prol y el actor relevación en "El Marginal", Brian Buley, interpretando a dos seres extraños que hacen parte de un clan secreto, Los García.





"Cuando me llegó la propuesta me sentí súper afortunada por el hecho de que era la primera vez que me ofrecían hacer cine y con un protagónico, es algo espectacular. Aprendí mucho con el tiempo, lo disfruto un montón me voy sintiendo más capaz", señaló la exactriz de Violetta en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y remarcó: "Y que sea de la mano de mi mejor amigo, Facu y yo trabajamos en Violetta, es algo muy bueno para poder desarrollar estos personajes. Desde el momento cero me entusiasmó la propuesta y estoy muy agradecida por eso. Tuve mucho apoyo del director, del equipo de producción, de mis compañeros... Al ver la película me encantó cómo quedó y estoy segura de que le va a gustar a toda la familia porque está compuesta por un gran elenco".





El film narra la historia de Bruno, quien conduce su motoneta por las calles de Buenos Aires, realizando entregas del local de "Extraordinarios Objetos" de sus tíos. Sus amigos lo esperan para arrancar el fin de semana, pero un imprevisto accidente con su tía, cambia sus planes. Bruno inicia un fin de semana de aventuras, que involucrará a un científico, una chica con belleza inusual, un grupo de extraterrestres que aman la carne humana y una excéntrica artista moderna.

