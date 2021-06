Cande Molfese cerró la puerta de reconciliación con Ruggero Pasquarelli: "No nos debemos ese café"

Cande Molfese se separó de Ruggero Pasquarelli hace más de seis meses y a pesar de la intención de sus fanáticos de que vuelvan a darse otra oportunidad, tras seis años de pareja, la actriz cerró la puerta a cualquier tipo de charla con su ex novio. Incluso, cuando se separaron, surgieron rumores de un acercamiento de la morocha con "Cachete" Sierra.

“Me llegó lo que dijo, muchas de las fans han crecido con nuestra relación y siento que cualquier ventanita que se pueda abrir es una posibilidad porque crecieron con el vínculo y se enamoraron de la relación. En mi situación siento que no, no nos debemos ese café", expresó Cande en diálogo con la revista Gente.

Y explicó que no le resultó fácil separarse del actor tras seis años juntos: "Es todo bastante reciente y no me siento preparada ni anímica ni emocionalmente. Quedé un poco lastimada y no estoy lista para afrontar eso. Le deseo lo mejor, desde mi corazón porque fue una persona importante y un vínculo de mucho tiempo. Me costó tomar la decisión de separarnos, como para ahora, de repente, tomarme un café".

LEER MÁS: Cande Molfese y Agustín Sierra, ¿viajaron juntos?: las pistas que confirmarían su relación

Y dejó en claro: "No se portó bien conmigo y necesito todavía sanar un montón. Queda mucho laburo de sanación. Le deseo lo mejor siempre y no descarto que en algún momento lejano, podamos tomar ese café".

"La realidad es que no. Me sorprendió muchísimo que diga que seguimos teniendo un vínculo de charla, porque no. Cuando terminamos de desarmar nuestra casa hubo algún que otro mensaje. Adiós, y quedó ahí. Me parece que es lo más sano cuando terminamos un vínculo porque uno necesita volver a uno y sino se queda atado a relaciones. Me parece que no, que no es por ahí. Creo que cada uno se armó su peli. Estoy en un momento de sanación, de reencontrarme conmigo y estoy agradecida a lo que se me presentó para crecer. No estoy lista para volverme a enamorar", cerró contundente.

LEER MÁS: La reacción en redes de Agustín Sierra ante el rumor de romance con Cande Molfese