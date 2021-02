Cande Molfese y Agustín Sierra, ¿estuvieron juntos en Mendoza?: las pistas que confirmarían su relación

Tras finalizar su noviazgo de manera repentina durante el 2020 con Ruggero Pasquarelli, en noviembre trascendió que Cande Molfese comenzó un romance con Agustín Cachete Sierra.

Y la actriz tuvo que salir a aclarar su vínculo con el campeón del "Cantando 2020". "No, no estoy saliendo con Cachete. Me encanta igual, como le dije el otro día, ‘Qué bueno igual que te asocian conmigo, que tenemos tanta confianza’, porque qué sería si no la tendría", comentó la actriz en ese entonces en diálogo con el ciclo radial "El Espectador".

"En realidad, somos muy amigos y nos conocemos desde hace muchos años, trabajamos juntos y tenemos un vínculo re lindo de llamarnos, de aconsejarnos. Él es un tipazo, es un laburante, y a mí me encanta que le esté yendo bien, porque la verdad que se lo merece, es una gran persona. Entonces, aclaro que no estoy saliendo con Cachete, solo amigos", sostuvo.

Y ahora, Juariu mostró anoche en "Bendita" (El Nueve) algunas pruebas que vincularía a la pareja de actores. “Se trata de Cachete Sierra y Cande Molfese. Ellos estuvieron juntos en Cantando 2020 y decían que eran amigos porque se cruzaron en algunas tiras. Pero lo curioso empieza acá”, comenzó diciendo la panelista.

LEER MÁS Cachete Sierra habló de su tirante relación con Nacha Guevara en el "Cantando 2020": "Era demasiado mala"

Luego contó que el tanto el actor como la actriz subieron historias a Instagram con características similares mientras disfrutaban de su estadía en Mendoza. Ahora ella ya está en Buenos Aires y él aún permanece en la provincia cuyana.

“Hace unos días, Cande subió una historia donde se ve que está en un parque, con montañas atrás y una cama elástica y Cachete subió otra, que borró a los pocos segundos, ¡con la misma cama elástica! Encima en ambos posteos pusieron exactamente el mismo texto: “¡último día por acá!”, detalló Juariu con las fotos como prueba.

“Están la misma pava, el mismo plato y la misma cama elástica. Entonces, si son amigos, ¿por qué no se sacan una foto untos?”, concluyó la experta en descubrir romances en las redes sociales.

LEER MÁS Polémico comentario de Alex Caniggia tras la consagración de Cachete Sierra en el "Cantando 2020"